МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Страны ЕС с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии, ссылаясь на санкции. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Силуанов заявил о разрушении фундамента международной валютной системы

Согласно данным, ограничения пока не затрагивают автомобильные грузоперевозки фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, согласно имеющимся данным, транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в РФ.

Ранее Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций, который предполагает в том числе ограничения для российских и белорусских автотранспортных компаний.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.