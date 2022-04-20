МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мост через реку обрушился в Спасске-Дальнем в Приморье, сообщил и.о. главы городского округа Спасск-Дальний Олег Митрофанов. В Приморье начали выпускать "дальневосточную колу"

"Только что случилось ЧП в Спасске. Рухнул мост через реку Кулешовка. Экстренно устанавливаем знаки, перегораживаем, осуществляем объезд. Посмотрим, подсыпать его или асфальтировать", — сказал Митрофанов на видео в своем Telegram-канале.

Там же он показал обрушившийся мост. На кадрах видно, что провалилась проезжая часть.

По данным властей городского округа, жертв нет.

Предварительно, причиной обрушения моста через реку Кулешовка в Спасске-Дальнем в Приморье стал проезд грузовика, чья масса превышает установленное ограничение в 20 тонн, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

В среду в Спасске рухнул мост через реку Кулешовка. Власти оцепили проезд. И.о. главы городского округа Спасск-Дальний Олег Митрофанов на видео в своем Telegram-канале показал обрушившийся мост. На кадрах видно, что провалилась проезжая часть.

"Прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку по факту произошедшего. Для установления всех обстоятельств и координации работы органов и служб на место выехал прокурор города Валерий Бакаев. Предварительно, причиной обрушения стал проезд грузового транспортного средства массой, превышающей установленное ограничение в 20 тонн", — сообщил собеседник.

Он отметил, что движение по мосту перекрыто, для обеспечения безопасности дорожного движения на месте организовано дежурство экипажа ДПС ГИБДД МО МВД России "Спасский".

В региональном министерстве ГО и ЧС РИА Новости уточнили, что при обрушении нет пострадавших людей и техники. "Движение транспорта организовано в объезд по улицам Юбилейная и вторая Загородная", — отметил собеседник.