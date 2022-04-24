МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Северный речной вокзал в 2021 году посетили более двух миллионов человек, с причалов отправилось более 700 тысяч пассажиров, в этом году первый круизный теплоход с этого вокзала отправится 25 апреля в Тверь, заявил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Алексей Митяев. Тысячи дорогих автомобилей застряли в ЕС из-за санкций

"Уже завтра, 25 апреля, стартует круизная речная навигация. Первый теплоход уже завтра стартует с причала Северного речного вокзала в Тверь. Таким образом, в этом году более 100 теплоходов будут связывать более 40 российских городов. В прошлом году Северный речной вокзал посетило два миллиона человек, с этих причалов отправилось более 700 тысяч пассажиров", — сказал Митяев журналистам.

Он добавил, что первый теплоход отправится 25 апреля в Тверь, уже есть заявки на швартовку на Южном речном вокзале, который обновят в этом году.

"Уже с 25 апреля начнут подходить круизные суда, на них можно будет отправиться по всему Золотому кольцу: Ярославль, Кострома, Углич, Тверь, Казань, Нижний Новгород и другие города", — добавил заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов. Эксперт рассказал, как кэшбек отразился на спросе на речные круизы

В этом году, по словам Митяева, в Москве запланирована масштабная программа развития водного речного транспорта.

"В этом году мы создадим новые маршруты прогулочного флота в центре города, обновим всю систему и подход к организации. Все маршруты будут увязаны в единую сеть и ходить по так называемому тактовому расписанию. На причалах появятся новые карты, где пассажиры смогут увидеть остановки и линии маршрутов. Более 44 причалов пройдут модернизацию. На них установят специальные камеры, которые позволят контролировать время отхода и прихода теплоходов. Это позволит создать новый удобный сервис для пассажиров: появится прогноз прибытия, можно будет четко определить, в какое время с какого причала теплоход будет отправляться", — пояснил он.