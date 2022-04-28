МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Южнокорейская авиакомпания Korean Air надеется возобновить рейсы в Россию после улучшения ситуации с украинским кризисом, сообщили РИА Новости в компании. "Уральские авиалинии" отменили рейсы в четыре страны

"Мы надеемся, что сможем возобновить полеты, как только ситуация улучшится", — сказали в Korean Air.

Южнокорейские Korean Air и Asiana Airlines 4 марта продлили приостановку рейсов в Россию, они перенаправляют свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты так, чтобы избежать российского воздушного пространства. В Korean Air заявили, что рейсы приостановлены из соображений безопасности.