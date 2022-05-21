МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россия и Таиланд заинтересованы в возобновлении прямых рейсов между странами для активизации туристического потока, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития по итогам встречи главы ведомства Максима Решетникова с министром торговли Таиланда. Россиян предупредили, что дешевого отдыха летом на всех не хватит

Решетников в рамках форума АТЭС в Таиланде 21 мая 2022 года встретился с заместителем премьер-министра, министром торговли Таиланда Тюрином Лаксанависитом.

"В ходе двусторонней беседы, которая прошла в закрытом для СМИ формате, стороны обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества, обозначили перспективные направления взаимодействия", — сказал журналистам представитель Минэкономразвития, который принимал участие во встрече.

"Одним из вопросов, обсуждаемых в рамках встречи двух министров, стала тема туризма. Министр торговли Таиланда выразил надежду на восстановление туристического потока из России. Стороны договорились дополнительно обсудить вопросы в рамках подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока. Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран", — добавил он. Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия"

В ходе встречи Решетников подчеркнул, что Россия видит перспективы в реализации совместных проектов в аграрном секторе, в энергетике и промышленности, экспорте технологий и инноваций.

"Готовы также обсуждать возможности для локализации производств автокомпонентов на территории России, взамен "выпавших" западных поставок. Автомобильная промышленность Таиланда является одной из сильнейших в мире, в частности, с точки зрения производства автозапчастей", — привел собеседник агентства слова министра.

По итогам встречи министры дали поручения отраслевым департаментам ведомств начать подготовку российско-таиландской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.