МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрит частичную компенсацию расходов аэропортов в период режима ограничения полетов, сообщается на сайте кабмина. Россия и Таиланд обсуждают возобновление авиасообщения

Отмечается, что проект распоряжения подготовлен в целях обеспечения частичной компенсации операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части России в период введения режима временного ограничения полетов.

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.