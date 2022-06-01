МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. РЖД запускают с 1 июня новый мультимодальный маршрут Владивосток — Ружино — Дальнереченск — Лучегорск с использованием пригородного поезда и автобуса.

Товарные поезда

Замглавы РЖД прокомментировал решение повысить грузовые тарифы

Новый маршрут значительно повысит транспортную доступность крупных населенных пунктов Приморья.

По данным холдинга, пассажиры смогут воспользоваться пригородным поездом, чтобы добраться до станции Ружино, а затем пересесть на автобус и доехать до Дальнереченска или поселка Лучегорск. Добраться туда можно и на поездах дальнего следования, они отправляются в вечернее и ночное время, а новый мультимодальный маршрут — дневной.

Уточняется, что расписание электричек и автотранспорта синхронизировано. Билеты на автобус до станции назначения можно приобрести как в кассах пригородной компании, так и у билетных кассиров непосредственно в электропоезде.

Как ранее сообщали в РЖД, в дальнейшем для удобства пассажиров планируется ввести единый проездной документ на всем маршруте.