МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. РЖД запускают с 1 июня новый мультимодальный маршрут Владивосток — Ружино — Дальнереченск — Лучегорск с использованием пригородного поезда и автобуса. Замглавы РЖД прокомментировал решение повысить грузовые тарифы

Новый маршрут значительно повысит транспортную доступность крупных населенных пунктов Приморья.

По данным холдинга, пассажиры смогут воспользоваться пригородным поездом, чтобы добраться до станции Ружино, а затем пересесть на автобус и доехать до Дальнереченска или поселка Лучегорск. Добраться туда можно и на поездах дальнего следования, они отправляются в вечернее и ночное время, а новый мультимодальный маршрут — дневной.

Уточняется, что расписание электричек и автотранспорта синхронизировано. Билеты на автобус до станции назначения можно приобрести как в кассах пригородной компании, так и у билетных кассиров непосредственно в электропоезде.

Как ранее сообщали в РЖД, в дальнейшем для удобства пассажиров планируется ввести единый проездной документ на всем маршруте.