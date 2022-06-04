МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июня, сообщает Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.