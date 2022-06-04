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2022
https://1prime.ru/transport/20220604/837082628.html
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлено до 12 июня
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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июня, сообщает Росавиация. "Режим временного ограничения полетов в 11 российских... ПРАЙМ, 04.06.2022
транспорт, бизнес, новости, аэропорты, полеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июня, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.