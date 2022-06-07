МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об открытии автомобильного сообщения между материковой Россией и Крымом. Германия, Франция и Италия не поддержали притязания Украины на Крым

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", — отметил глава ведомства.

Кроме того, Минобороны и РЖД создали необходимые условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.

"Совместными усилиями министерства обороны России и акционерного общества "Российские железные дороги" созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон", — заявил Шойгу, — "общая протяжённость восстановленных железнодорожных участков — 1200 километров".