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2022
https://1prime.ru/transport/20220607/837105810.html
Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
Российская Федерация сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией. Соответствующее распоряжение принял кабмин РФ. Согласно документу, эти страны дополнят... ПРАЙМ, 07.06.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, киргизия, армения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией. Соответствующее распоряжение принял кабмин РФ.
Согласно документу, эти страны дополнят список государств, в отношении которых Россия снимает действовавшие ранее временные ограничения на транспортное сообщение.
"Дополнить перечень… позициями следующего содержания: республика Армения, Киргизская республика", — говорится в распоряжении.