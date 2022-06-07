МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией. Соответствующее распоряжение принял кабмин РФ. Песков оценил возможность возобновления рейсов на Шри-Ланку

Согласно документу, эти страны дополнят список государств, в отношении которых Россия снимает действовавшие ранее временные ограничения на транспортное сообщение.

"Дополнить перечень… позициями следующего содержания: республика Армения, Киргизская республика", — говорится в распоряжении.