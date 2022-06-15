МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о необходимости расширения Транссиба до Находки, сообщается в в Telegram чиновника. РЖД вернули скидку для многодетных семей

Кожемяко опубликовал видеоотчет о встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, на которой обсуждались вопросы транспортной инфраструктуры Приморья. Как отметил губернатор, грузооборот приморских портов снизился примерно на 9% из-за ухода крупных перевозчиков, владеющих балкерными судами и контейнеровозами, "но сейчас идёт разворот в сторону тех европейских грузов, которые шли ранее через эти порты европейские".

Губернатор отметил, что Транссиб обладает огромным потенциалом в условиях разворота на Восток: "Это наиболее удобный маршрут к нашим портам… (Строятся новые порты — ред.) и порт Суходол, и порт Вера, порт Аврора, еще дополнительно 100 миллионов тонн. Поэтому, конечно, нужно от Волочаевки до Находки просто расширять Транссиб. Это наиболее выгодно, это выгоднее даже, чем по Северу идти".