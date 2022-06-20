Калининград готовит для Литвы "болезненный" ответ на транспортную блокаду
Калининград совместно с МИД прорабатывает ответные меры на ограничение транзита Литвой
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алеханов телеканалу "Россия 24".
От отметил, что власти региона работают совместно с Министерством иностранных дел РФ.
Алиханов подчеркнул, что ответ на действия Вильнюса будет "достаточно очевидным и крайне болезненным".
"Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными", — заявил губернатор.
На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.
В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.
Власти Калининградской области заявили, что не ожидают дефицита потребительских товаров в связи с решением Литвы, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.