МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live". Калининград готовит для Литвы "болезненный" ответ на транспортную блокаду

"Они (представители Литвы — ред.) должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Вильнюс своими "откровенно агрессивными" действиями перешел все границы, "сейчас уже не до разговоров".

"Когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует", — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства. МИД Литвы объяснил ограничения на транзит грузов в Калининград

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Климов отметил, что действия Литвы "развязывают России руки". По его словам, Москва сможет прибегнуть к "любым избранным ею способам" для решения проблемы, даже "очень жестким".