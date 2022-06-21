КАЛИНИНГРАД, 21 июн — ПРАЙМ. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев совершил рабочую поездку в Калининградскую область, где он встретился с главой региона Антоном Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. МИД предупредил Литву о серьезных последствиях транспортной блокады

Как сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, стороны обсудили вопрос транспортной доступности Калининградской области, а также бесперебойного функционирования региональной энергосистемы. Уточняется, что во время переговоров был затронут вопрос обслуживания подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами РФ.

Помимо этого, была обсуждена тема обеспечения населения мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием в районах, граничащих с Калининградской область.

Патрушев позже проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

Власти Калининградской области заявили, что не ожидают дефицита потребительских товаров в связи с решением Литвы, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.