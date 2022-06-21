МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Литва, запрещая железнодорожный транзит некоторых товаров в Калининградскую область, не принимает односторонних мер в отношении России, а выполняет санкции ЕС, заявил посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер, который во вторник был вызван в МИД России. МИД предупредил Литву о серьезных последствиях транспортной блокады

Он подчеркнул, что о блокаде Калининградской области речи не идет, поскольку транзит грузов, не попадающих под европейские санкции, "работает нормально".

Посол обратился к российской стороне с просьбой не обострять ситуацию и урегулировать вопрос с транзитом через Литву дипломатическим путем.

"Я также обратился с просьбой к российской стороне оставаться спокойными, не обострять ситуацию ни на словах, ни на деле, и разрешить эту ситуацию дипломатическим путем", — сказал он. Москва заявила протест послу ЕС из-за транзита в Калининград

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Климов отметил, что действия Литвы "развязывают России руки". По его словам, Москва сможет прибегнуть к "любым избранным ею способам" для решения проблемы, даже "очень жестким".