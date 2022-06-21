КАЛИНИНГРАД, 21 июн — ПРАЙМ. Россия в ближайшее время ответит на запрет Литвой железнодорожного транзита в Калининградскую область, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания по актуальным вопросам безопасности на Северо-Западе России.

По его словам, Вильнюс своими действиями нарушил нормы международного права.

"Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже", — отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что Москва прорабатывает ответные меры, в том числе в межведомственном формате. Посол ЕС разъяснил ситуацию с блокировкой транзита в Калининград

"Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", — заявил он.

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Климов отметил, что действия Литвы "развязывают России руки". По его словам, Москва сможет прибегнуть к "любым избранным ею способам" для решения проблемы, даже "очень жестким".