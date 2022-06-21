МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Москва заявила решительный протест послу Евросоюза Маркусу Эдереру из-за распространения европейских санкций на транзит грузов в Калининград, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Посол ЕС разъяснил ситуацию с блокировкой транзита в Калининград

Эдерер был вызван в МИД РФ 21 июня для обсуждения вопроса запрета Литвой железнодорожного транзита грузов в Калининградскую область.

"Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона указала на недопустимость действий, нарушающих юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации, говорится в документе.

Кроме того, Москва потребовала незамедлительно возобновить транзит. В противном случае РФ примет ответные меры, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Опубликован список товаров, запрещенных для транзита через Литву

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Климов отметил, что действия Литвы "развязывают России руки". По его словам, Москва сможет прибегнуть к "любым избранным ею способам" для решения проблемы, даже "очень жестким".