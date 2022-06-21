МИНСК, 21 июн — ПРАЙМ. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны союза договорились о необходимости развития евразийских транспортных коридоров в направлении Европа – Западный Китай. Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров

"Принято решение, направленное на активизацию работы по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе евразийских транспортных коридоров и маршрутов", — сказал Мясникович журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске.

В частности, по его словам, есть предложение проложить южную железную дорогу в Армении, реконструировать автомобильную дорогу М1 для развития автомобильного маршрута Европа – Западный Китай с ответвлением на Белоруссию, построить железную дорогу Европа – Западный Китай, железную дорогу Китай — Киргизия — Узбекистан.

"Это формируется международный транспортный коридор Европа – Западный Китай", — констатировал Мясникович.

Председатель коллегии ЕЭК рассказал, что на заседании обсуждались меры по усилению промышленной кооперации стран ЕАЭС. "Это должны быть высокотехнологичные отрасли, не просто поддержка того, что мы уже имеем, а, действительно, надо серьезно работать вместе с институтами развития, чтобы создавать новую конкурентоспособную продукцию", — продолжил он. Страны ЕАЭС договорились обнулить таможенные пошлины на сельхозтехнику

Мясникович отметил, что в настоящее время идет трансформация как мировых рынков капитала, так и валютных рынков стран ЕАЭС "именно в национальных валютах". "Это открывает дополнительные возможности как источники финансирования программ развития", — сказал он.

По его словам, решено проводить оценку и публичное обсуждение принимаемых на уровне ЕАЭС решений с точки зрения бизнеса и населения.

Мясникович добавил, что обсуждены вопросы насыщения потребительских рынков стран ЕАЭС по чувствительным товарным группам. "Остро обсуждался вопрос в части того, что вводятся ограничения национальными правительствами, которые не предусмотрены договором о ЕАЭС, но мы нашли вариант распоряжения, который подписали премьер-министры, чтобы по чувствительным товарным группам успешно решать вопросы насыщения внутреннего потребительского рынка", — сказал он.