Три пассажирских лайнера не смогли приземлиться в Красноярске
Рейсы из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Красноярске из-за тумана
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Три самолета из-за тумана не смогли в среду утром приземлиться в международном аэропорту Красноярска и ушли на запасной аэродром в Абакан, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Хакасии.
"Три рейса из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга сели у нас из-за тумана в Красноярске. Были около часа, на данный момент все вылетели в Красноярск", — сказала собеседница агентства.
В аэропорту Красноярска сообщили, что сейчас погода ясная, и все уходит согласно расписанию.