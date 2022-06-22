МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Три самолета из-за тумана не смогли в среду утром приземлиться в международном аэропорту Красноярска и ушли на запасной аэродром в Абакан, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Хакасии. Аэропорт Брюсселя отменил вылет пассажирских рейсов из-за забастовки

"Три рейса из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга сели у нас из-за тумана в Красноярске. Были около часа, на данный момент все вылетели в Красноярск", — сказала собеседница агентства.

В аэропорту Красноярска сообщили, что сейчас погода ясная, и все уходит согласно расписанию.