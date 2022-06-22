МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Властям Калининградской области потребуется несколько неделя для того, чтоб переориентировать санкционные грузы на морской транспорт, заявил глава региона Антон Алиханов, отметив, что необходимая работа уже ведется. Посол ЕС разъяснил ситуацию с блокировкой транзита в Калининград

Он уточнил, что товары, не попавшие под санкции, будут перемещены с паромов на поезда, в то время как санкционные грузы — с железной дороги на корабли.

"Это такая работа оперативная, мы ее сейчас ведем", — сказал губернатор в эфире "Соловьев Live".

Алиханов подчеркнул, что задержек с доставкой грузов в Калининград из-за переориентации транзита на морские пути не будет, однако небольшие задержки возможны на этапе приладки к новому морскому маршруту.

"Но если считать дни простоя, которые периодически нам создавали литовцы как на белорусско-литовской границе, так и на российско-литовской границе, можно сказать, что здесь все идентично с точки зрения сроков, и никаких задержек с точки зрения доставки грузов не будет", — пояснил он. Калининград готовит для Литвы "болезненный" ответ на транспортную блокаду

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.

Власти Калининградской области заявили, что не ожидают дефицита потребительских товаров в связи с решением Литвы, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.