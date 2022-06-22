Алиханов: Калининграду потребуется несколько недель для переориентации грузов на морской транспорт
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Властям Калининградской области потребуется несколько неделя для того, чтоб переориентировать санкционные грузы на морской транспорт, заявил глава региона Антон Алиханов, отметив, что необходимая работа уже ведется.
Он уточнил, что товары, не попавшие под санкции, будут перемещены с паромов на поезда, в то время как санкционные грузы — с железной дороги на корабли.
"Это такая работа оперативная, мы ее сейчас ведем", — сказал губернатор в эфире "Соловьев Live".
Алиханов подчеркнул, что задержек с доставкой грузов в Калининград из-за переориентации транзита на морские пути не будет, однако небольшие задержки возможны на этапе приладки к новому морскому маршруту.
"Но если считать дни простоя, которые периодически нам создавали литовцы как на белорусско-литовской границе, так и на российско-литовской границе, можно сказать, что здесь все идентично с точки зрения сроков, и никаких задержек с точки зрения доставки грузов не будет", — пояснил он.
На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.
В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.
Власти Калининградской области заявили, что не ожидают дефицита потребительских товаров в связи с решением Литвы, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.
https://1prime.ru/transport/20220622/837255409.html