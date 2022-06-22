МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ответные действия со стороны России на запрет транзита грузов через Литву в Калининградскую область будут практическими, а не дипломатическими, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она уточнила, что контрмеры уже прорабатываются. МИД предупредил Литву о серьезных последствиях транспортной блокады

"Что касается ответных мер мер, то они прорабатываются в межведомственном формате…. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости", — отметила Захарова в ходе брифинга.

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Климов отметил, что действия Литвы "развязывают России руки". По его словам, Москва сможет прибегнуть к "любым избранным ею способам" для решения проблемы, даже "очень жестким".