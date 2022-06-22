МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава министерства транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил о разработке новой программы модернизации железнодорожного сообщения в стране, она продлится до 2024 года. В Германии назвали ограничение поставок СПГ "экономической атакой"

"Это не может оставаться в том виде, в каком оно есть сегодня", — отметил министр, сообщив о создании специльной группы, которая будет курировать эту работу, средства на программу также выделены.

Виссинг подчеркнул, что железнодорожная сеть Германиии оставалась вне зоны внимания в течение многих лет, в итоге многие отрезки в настоящее время не соответствуют современным требованиям, изношенность ведет к систематическим поломкам. Предполагается, что новые строительные работы будут проводиться таким образом, чтобы не нарушать общего расписания движения. Министр добавил, что взял под личный контроль вопрос модернизации сети.