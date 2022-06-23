МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Крым заинтересован в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска (Запорожская область) и Мариуполя (Донецкая Народная Республика), сообщил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. В Крыму предложили способы воссоединения регионов Украины с Россией

"Восстановления морских маршрутов – это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически", — сказал Мурадов.

По его словам, морское сообщение будет восстановлено, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы.

"Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать", — подчеркнул постпред.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.