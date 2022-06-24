МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о запуске с 4 июля дополнительного поезда из Москвы в Симферополь, полностью состоящего из купейных вагонов. Крым восстановит морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

"Назначили новый дополнительный поезд 193/194 из Москвы в Симферополь. Поезд будет курсировать с 4 июля по 1 октября и состоять только из купейных вагонов", — отмечается в сообщении оператора.

Время пути с Павелецкого вокзала Москвы в Симферополь составит 38 часов 21 минуту, в Москву – 42 часа 35 минут. Поезд будет курсировать через день. Стоимость бидетов фиксированная, утичнил оператор.