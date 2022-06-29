МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Первый этап выплат субсидий российским авиакомпаниям за вынужденный возврат билетов на отмененные рейсы завершен, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 6 июля

"К настоящему времени завершен первый этап выплат субсидий за вынужденный возврат авиакомпаниями денежных средств за отмененные рейсы, связанные с внешним санкционным давлением, а также временным ограничением работы аэропортов на юге и в центральной части России. В апреле из резервного фонда правительства РФ на эти цели было выделено 19,5 миллиарда рублей. Договоры о субсидировании уже заключены с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Минтранс сообщает, что планируется заключение дополнительных соглашений в августе и в октябре.

"Благодаря принятым мерам права пассажиров на вынужденный возврат денег будут реализованы в полном объеме. Граждане смогут полностью вернуть денежные средства за отмененные рейсы, как внутрироссийские, так и международные. В свою очередь перевозчики сохранят собственные оборотные средства, которые они смогут направить на текущую операционную деятельность", — отмечает ведомство. В России расширили программу субсидирования найма для поддержки занятости

Возврат денежных средств компенсируется за полеты с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября – на международных. Итогом реализации программы, как ожидается, станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за миллион билетов.

Авиакомпании РФ отменяли рейсы по ряду причин, касающихся как западных санкций, так и ограничений российских авиавластей. Так, западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Также Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.