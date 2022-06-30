МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с президентом Индонезии Джоко Видодо обсуждалась и возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и курортным островом Бали. Путин обвинил Запад в разбалансировке продовольственного рынка

"Естественно, в ходе переговоров с господином Джоко Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали", — сказал Путин после беседы.

Он отметил, что еще одним перспективным направлением гуманитарного взаимодействия является расширение межрегионального и межрелигиозного диалога, если учитывать, что по численности населения Индонезия — крупнейшая в мире исламская страна. Также недавно впервые в истории Джакарту посетила делегация российских мусульманских регионов.