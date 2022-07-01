МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге (ОЖД) за январь-июнь 2022 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1% — до 74,6 миллиона человек, сообщает ОЖД. Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в первом полугодии

"В январе-июне 2022 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 74,6 миллиона пассажиров, что на 10,1% превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Из них 66,2 миллиона составили пассажиры пригородного сообщения (+10,1%), 8,4 миллиона – пассажиры дальнего следования (+9,7%)", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот на ОЖД за 6 месяцев вырос на 11,3% и составил 8,4 миллиарда пассажиро-километров.

В том числе в июне этого года на ОЖД перевезено 15,8 миллиона пассажиров, что на 8% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Из них в пригородном сообщении – 13,8 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – почти 2 миллиона пассажиров.