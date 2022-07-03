МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Пепловый выброс зафиксировали ученые в воскресенье на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России. На камчатском вулкане произошел мощный пепловый выброс

"Информация о том, что днём 3 июля на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту 2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в южном направлении", — говорится в сообщении.

По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.