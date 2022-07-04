Дальневосточный форум экологичного транспорта пройдет на Сахалине 8 июля
Сахалинские власти сообщили о проведении Дальневосточного форум экологичного транспорта 8 июля
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы правительства Сахалинской области, Дальневосточных форум экологического транспорта состоится 8 июля в Южно-Сахалинске.
"Участники форума обсудят вопросы развития электротранспорта, зарядной инфраструктуры, транспортную реформу Южно-Сахалинской агломерации, а также вопросы газомоторного и водородного транспорта. Будут представлены компании рынка зарядной инфраструктуры и газомоторного транспорта, электрокары", — говорится в сообщении.