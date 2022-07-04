МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы правительства Сахалинской области, Дальневосточных форум экологического транспорта состоится 8 июля в Южно-Сахалинске. Volvo Cars построит в Словакии завод по производству электромобилей

"Участники форума обсудят вопросы развития электротранспорта, зарядной инфраструктуры, транспортную реформу Южно-Сахалинской агломерации, а также вопросы газомоторного и водородного транспорта. Будут представлены компании рынка зарядной инфраструктуры и газомоторного транспорта, электрокары", — говорится в сообщении.