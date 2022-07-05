МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июля, сообщает Росавиация. В Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для южных регионов

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июля 2022", — говорится в сообщении.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.