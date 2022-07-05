КАЛИНИНГРАД, 5 июл — ПРАЙМ. Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал ересью заявления об использовании калининградского транзита для обхода санкций. Алиханов назвал дату ответа России на запрет Литвой транзита в Калининград

"Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь", — заявил он РИА Новости.

По его словам, нет никакой возможности осуществить какие-либо действия, нарушающие европейские ограничения, с опечатанными и опломбированными контейнерами. "Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь", — пояснил губернатор.

Кроме того, грузы защищены от вскрытия общепринятыми мировыми стандартами, поэтому размышления об обходе санкций являются "просто риторикой", добавил Алиханов.

"Мы едем и едем. Все эти транзитные документы, все это общепринятые вещи, которые, собственно, имели место быть до недавнего времени. Никому это не мешало, мы ехали в обычном режиме", — заключил он. В Кремле прокомментировали ситуацию с литовской "блокадой" Калининграда

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

При этом представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что ЕС хочет не блокировать трафик между Калининградом и основной частью России, а предотвратить обход Россией европейских санкций.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса.