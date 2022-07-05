МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Литва ждет от Еврокомиссии (ЕК) четкой и понятной инструкции по применению европейских санкций в отношении грузового транзита в Калининградскую область, заявил старший советник литовского президента Кестутис Будрис Новостному радио. Калининград подготовил "крайний ответ" на блокировку транзита

"Литву бы удовлетворило четкое решение, это, пожалуй, основной критерий, чтобы всем было ясно по поводу регулирования и осуществления (транзита — ред.), поскольку это было причиной, по которой обращались за уточнением, объяснением", — подчеркнул он.

Как рассказал советник, после введения антироссийских санкций ЕС возникли вопросы о том, должны ли они применяться к транзиту товаров, нарушающих эти ограничения. "Тогда было объяснение от ЕК, что да, они должны применяться. Начали применять — возникли сомнения, как на самом деле должно быть. Прежде всего сомнения возникли у Еврокомиссии", — пояснил Будрис.

Сейчас Литва ожидает, что разъяснение Еврокомиссии обоснует применение санкций и их последствия. При этом Вильнюс тесно работает с европейскими институтами и не ожидает "какого-либо сюрприза" в этом вопросе.

"Что касается этих последствий, то наше основное желание — чтобы это не создавало последствий для регулирования транзита как такового", — сказал советник президента.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.