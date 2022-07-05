Литва ждет от Еврокомиссии четкой инструкции по применению санкций для транзита в Калининград
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Литва ждет от Еврокомиссии (ЕК) четкой и понятной инструкции по применению европейских санкций в отношении грузового транзита в Калининградскую область, заявил старший советник литовского президента Кестутис Будрис Новостному радио.
"Литву бы удовлетворило четкое решение, это, пожалуй, основной критерий, чтобы всем было ясно по поводу регулирования и осуществления (транзита — ред.), поскольку это было причиной, по которой обращались за уточнением, объяснением", — подчеркнул он.
Как рассказал советник, после введения антироссийских санкций ЕС возникли вопросы о том, должны ли они применяться к транзиту товаров, нарушающих эти ограничения. "Тогда было объяснение от ЕК, что да, они должны применяться. Начали применять — возникли сомнения, как на самом деле должно быть. Прежде всего сомнения возникли у Еврокомиссии", — пояснил Будрис.
Сейчас Литва ожидает, что разъяснение Еврокомиссии обоснует применение санкций и их последствия. При этом Вильнюс тесно работает с европейскими институтами и не ожидает "какого-либо сюрприза" в этом вопросе.
"Что касается этих последствий, то наше основное желание — чтобы это не создавало последствий для регулирования транзита как такового", — сказал советник президента.
Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.
В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.
https://1prime.ru/transport/20220705/837384637.html