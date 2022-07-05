МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. "Яндекс Go" тестирует тариф для совместных поездок в такси, он стал доступен для жителей Екатеринбурга, Саратова и Ярославля, сообщили РИА Новости в компании. Эксперты объяснили, почему KFC не сможет пойти по пути McDonald's в России

"Тариф "Попутчик" стал доступен в июле в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле: поездка будет выгоднее, так как к пользователю по пути может присоединиться еще один человек, а водитель за одну поездку может выполнить сразу два заказа", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что тестирование тарифа впервые проходит на территории России, при этом сервис уже тестировался в Казахстане и Киргизии.

"Тариф появляется в приложении только в периоды высокого спроса и тогда, когда вероятность найти попутчика наибольшая. После выбора "Попутчика" алгоритм автоматически подбирает второго пользователя с самым подходящим маршрутом для совместных поездок. Так, водителю не придётся тратить время на ожидание нового заказа – он просто заберёт по пути второго пользователя. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной", — добавили в компании.

Отмечается, что поездки могут быть длиннее в среднем на 10 минут, зато выгода может быть до 40%. Таким образом пользователи смогут экономить на своих регулярных маршрутах. "Например, многие ездят на такси от дома до работы и обратно. Важно, что в машине может быть только два попутчика – по одному месту на каждого", — подытожили в компании.