МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. РЖД сохранили свое участие в Международном союзе железных дорог (МСЖД), сообщает компания. Путин положительно оценил работу РЖД в нынешних условиях

"В поддержку дальнейшего участия РЖД в работе всех органов МСЖД выступили делегации Китая, Ирана, Монголии и железных дорог иных государств, назвав неправомочным предложение руководства МСЖД приостановить членство ОАО "РЖД" в организации", — говорится в релизе.

Уточняется, что 100 сессия генеральной ассамблеи Международного союза железных дорог состоялась на минувшей неделе.

Первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов заявил, что у компании есть все основания продолжать добиваться от руководства МСЖД сохранения мандата в полном объеме. "Политизация уважаемой профессиональной организации недопустима. Наша позиция и действия в организации всегда соответствовали букве и духу устава МСЖД", — цитирует пресс-служба Павлова.

МСЖД — одна из международных неправительственных организаций, созданная в 1922 году на основании французского права и имеющая штаб-квартиру в Париже. РЖД является членом трех ключевых руководящих органов МСЖД: Исполнительного совета, Азиатско-Тихоокеанской и Европейской региональных ассамблей.