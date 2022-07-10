МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандскому аэропорту. "Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан

"Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 (05.17 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9.00 (7.00)", — сказал сотрудник аэропорта.

Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.