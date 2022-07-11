МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Начало регулярных импортных контейнерных перевозок из Китая в Россию через пограничный переход на станции Камышовая существенно разнообразит логистические цепочки, заявил РИА Новости генеральный консул России в городе Харбин Владимир Ощепков. В МИД оценили сотрудничество России и Китая в сфере рыбной промышленности

На прошлой неделе крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") запустил регулярные импортные перевозки контейнеров из Китая в Россию через пограничный переход на станции Камышовая в Приморском крае. Ранее через этот пограничный переход была возможна отправка только транзитных грузов.

По словам российского дипломата, запуск регулярных перевозок контейнеров из Китая в Россию через железнодорожную станцию Камышовая позволит диверсифицировать потоки грузов через границу и снизить нагрузку на другие российско-китайские пункты пропуска. Прежде всего, это касается железнодорожных погранпереходов Забайкальск – Маньчжурия и Гродеково-Суйфэньхэ, на которые приходится значительная часть трансграничных грузоперевозок.

"Если раньше через пункт пропуска Хуньчунь контейнеры направлялись в основном транзитом в страны Восточной Азии по международному транспортному коридору "Приморье-2", то теперь импортёры и экспортеры в наших странах могут существенно разнообразить логистические цепочки", — сказал Ощепков.

Кроме того, возможность для китайских предприятий консолидировать в Хуньчуне контейнерные грузы перед их отправкой в Россию в какой-то степени обеспечит гибкость работы логистических складов в Маньчжурии и Суйфэньхэ, переполненных китайскими экспортными товарами.

Генконсул отметил, что по новому контейнерному маршруту из Китая в Россию будет экспортироваться машинно-техническое оборудование, автозапчасти, продукция лёгкой промышленности, товары повседневного спроса.

"С увеличением объемов российско-китайской торговли необходимость в открытии новых логистических маршрутов становится всё более очевидной, самое важное, что стороны планомерно создают для этого необходимую инфраструктуру", — добавил Ощепков.

Дипломат напомнил, что в этом году ожидается ввод в эксплуатацию нового железнодорожного моста через Амур на российско-китайской границе в районе населённых пунктов Нижнеленинское и Тунцзян.

Первый состав с 51 контейнером отправился с Камышовой 7 июля, транзитное время до станции Воротынск (Калужская область) составит 12 дней. Транспортировка груза из города Хуньчунь (Китай) и передача через погранпереход заняли менее суток.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил 65,81 миллиарда долларов. По итогам 2021 года товарооборот РФ и КНР вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.