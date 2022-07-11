МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Японская ANA Holdings Inc в понедельник сообщила, что окончательно оформила заказ на 20 самолетов Boeing 737 MAX, впервые объявленный в январе 2019 года. В заказ также входят опционы еще на 10 узкофюзеляжных лайнеров. Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Абэ

Авиаперевозчик также заявил, что поменяет два из 20 самолетов 777-9 на грузовую модель 777-8F в рамках программы расширения бизнеса грузоперевозок.