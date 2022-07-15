МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Расширение предложения ряда услуг и товаров, в том числе числа авиарейсов из Владивостока в западную часть России, замедлило годовую инфляцию в Приморье, сообщает Дальневосточное ГУ Банка России. Суд в Приморье рассмотрит иск к H&M о дискриминации

"В июне расширение предложения ряда услуг и товаров стало причиной замедления годовой инфляции в Приморье. Так, на динамику цен в сфере услуг повлияло увеличение числа авиарейсов в западном направлении. Годовой прирост цен в этом сегменте уменьшился до 8,63% после 9,14% в мае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты из Владивостока в Москву и обратно стали летать чаще.

"Кроме того, появились прямые рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург и Сочи — конкуренция в западном направлении увеличилась. Это стало одной из причин снижения цен на авиабилеты", — приводятся слова главного экономиста Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.

ГУ отмечает, что приморские турагентства ожидают значительное увеличение числа гостей в крае этим летом: с июля по сентябрь забронированы почти все места в гостиницах и на базах отдыха.

Кроме того, помидоры и огурцы в июне стали стоить дешевле, чем год назад, из-за увеличения объемов местного производства, сообщает ГУ. Свиноводческие хозяйства и птицефермы нарастили мощности, что стало причиной снижения цен на мясо кур и свинину в июне по сравнению с маем. В то же время из-за роста затрат молочных хозяйств на импортные сырье и упаковку продолжили дорожать молочные продукты.

"В целом годовая инфляция в Приморье в июне 2022 года замедлилась и составила 14,47% после 15,32% в мае. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России, — 15,90%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", — отмечает ГУ.