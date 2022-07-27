МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Министерство обороны России запустило регулярную паромную линию в Донецкой народной республике, суда будут двигаться по маршруту Ейск — Мариуполь.

"В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь", — сообщили в ведомстве.

Предполагается, что по этому маршруту будут поставлять грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других городов Донбасса. На первом этапе они будут совершать один круговой рейс в сутки.

Как отметили в министерстве, первый автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" уже прибыл в Мариуполь.