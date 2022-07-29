СМИ: Россия выделит 30 миллиардов долларов на железные дороги в Китай
"Ведомости": Россия планирует выделить 30 миллиардов долларов на железные дороги в Китай
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Министерство транспорта России предлагает в ближайшие восемь лет развить систему пограничных переходов в Китай, Казахстан и Монголию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию Минтранса.
До 2030 года Россия может выделить 30,8 миллиарда долларов на строительство на территориях трех соседних стран порядка 3 тысячи километров железных дорог, 269 километров путей на нашей территории, а также три новых железнодорожных пункта перехода.
Как рассказал изданию источник, к сентябрю проект обретет финальную структуру и его рассмотрит президент России.
Как следует из карты транспортно-логистических коридоров ведомства, в проекте будет задействовано как минимум семь масштабных строек.
На территории Забайкальского края намереваются построить и ввести в работу второй железнодорожный пограничный переход в соседний Китай.
В Амурской области вернут в рабочее состояние погранпереход Джалинда — Мохэ. Его работа была приостановлена в начале 2000-х из-за низкого грузопотока. По данным издания, возобновление работы этого перехода сократит путь для перевозки товаров между РФ и КНР на одну тысячу километров. Именно это предложение Минтранса ляжет в основу разрабатываемой кабмином модели развития страны в новых геополитических условиях, отмечает газета.
Правительство России уже неоднократно заявляло, что в условиях беспрецедентных санкций страна будет переориентировать экспорт своей продукции в страны Азии в случае, если Запад будет вводить против них ограничения.