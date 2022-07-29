МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Министерство транспорта России предлагает в ближайшие восемь лет развить систему пограничных переходов в Китай, Казахстан и Монголию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию Минтранса. Bloomberg: Германия теряет лидирующие позиции в Европе

До 2030 года Россия может выделить 30,8 миллиарда долларов на строительство на территориях трех соседних стран порядка 3 тысячи километров железных дорог, 269 километров путей на нашей территории, а также три новых железнодорожных пункта перехода.

Как рассказал изданию источник, к сентябрю проект обретет финальную структуру и его рассмотрит президент России.

Как следует из карты транспортно-логистических коридоров ведомства, в проекте будет задействовано как минимум семь масштабных строек.

На территории Забайкальского края намереваются построить и ввести в работу второй железнодорожный пограничный переход в соседний Китай.