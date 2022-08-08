МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство России просубсидирует железнодорожные перевозки компаниями "Гранд Сервис Экспресс" и "ФПК" ("дочка" РЖД) беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в российские регионы, а также в обратном направлении, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. РЖД запустили оплату билетов на вокзалах через Систему быстрых платежей

"Правительство Российской федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий акционерному обществу "Федеральная пассажирская компания" и акционерному обществу транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" на возмещение расходов, возникающих в результате обеспечения перевозок граждан с пострадавших территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики и территории Украины в регионы Российской Федерации железнодорожным транспортом и в обратном направлении", — говорится документе.

Разработанные правительством правила регламентируют формулу расчета объема субсидий, необходимые для их получения условия и другие детали оказания финансовой помощи.