МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российские автодилеры на фоне спада продаж автотехники пробуют нетрадиционные площадки продвижения своих товаров: мотоциклы самой популярной в России индийской марки Bajaj появились в продаже в супермаркетах сети АЗС "Трасса". В Индии ограничили отпуск газа клиентам из-за отсутствия поставки СПГ

"Трафик посетителей на АЗС – порядка полутора миллионов человек в месяц. В этом году решили попробовать эту площадку для реализации и продвижения мотоциклов", — прокомментировал РИА новости директор по развитию и продажам официального дилера Bajaj Auto в России "Ист вест моторс" Алексей Виноградов.

По данным "Автостата", продажи новых мотоциклов в РФ в первом полугодии 2022 года сократились на 18%, до 9,6 тысячи штук. При этом марка Bajaj сохранила лидерские позиции на российском рынке с результатом 1501 мотоцикл (-1,3% по сравнению аналогичным периодом прошлого года).

На втором месте по продажам за шесть месяцев текущего года в России был бренд Motoland (1114 штук; —1,4%). На третье место вышла марка Regulmoto (1046 штук; +79,1%). Обе компании занимаются продажей и обслуживанием мототехники китайского производства.

Виноградов отказался назвать число проданных через АЗС мотоциклов, но заверил, что интерес покупателей есть. К тому же, по его словам, представленные на АЗС образцы привлекли внимание потенциальных клиентов, которые если не приобретали товар на месте, то позже приходили в дилерский центр.

Дилер тестирует продажи пока только на семи станциях в Московской области. При этом стоимость мотоциклов на заправке немного выше, чем тех же моделей — в дилерском центре. "Это же касается любых других товаров на АЗС", — напомнил Виноградов. Гарантии и обслуживание приобретенных на заправке транспортных средств такие же, как и у купленных у дилера, заверил представитель компании.

BAJAJ — линейка мотоциклов, производимых компанией Bajaj Auto в Индии. Bajaj Auto занимает третье место в мире по производству двух- и трехколесных транспортных средств. Бренд широко известен в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а в последние годы — и в Европе.