МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Меры безопасности усилят во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, вводятся ограничения на парковку машин, движение воздушных и морских судов, сообщает правительство Приморья. Рыбаки Приморья попросили отложить второй этап инвестиционных квот

ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как ранее сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем примут участие представители 40 стран, ожидаются иностранные лидеры и гости высокого уровня.

"С 3 по 8 сентября в Приморском крае вводится… запрет на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик; запрет на движение большегрузного транспорта массой более пяти тонн по территории Владивостока и грузового транспорта по улице Нижнепортовая… запрет на парковку транспортных средств на трассах острова Русский", — говорится в сообщении.

На этот же срок вводится запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России.

Запрещен въезд на территорию острова Русский крупногабаритного транспорта, перевозка по территории Владивостока опасных грузов, ограничивается проведение дорожных и земляных работ, опрессовки теплотрасс.

Начало охотничьего сезона перенесено на 9 сентября в Артемовском городском округе, Хасанском муниципальном округе, Надеждинском и Шкотовском районах.