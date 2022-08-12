МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Работы по выносу инженерных сетей для строительства метро в Красноярске могут начаться уже осенью этого года, сообщает пресс-служба губернатора. Вылетевший в Красноярск самолет вернулся в аэропорт Петербурга из-за трещины в стекле

В правительстве края ранее состоялось подписание контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. На участке протяженностью около 11 километров от улицы Высотной до улицы Шахтеров разместят шесть станций — четыре подземных и две наземных. В дальнейшем маршрут могут продлить еще на четыре километра и построить шесть дополнительных наземных наземных станций.

"Работы по выносу инженерных сетей для строительства метрополитена могут начаться уже этой осенью, начало подземных проходок возможно через три-пять месяцев. Проект рассчитан на четыре года, ввод объекта — в 2026 году", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава региона Александр Усс, комментируя подписание контракта, назвал его историческим событием.

"Мы стали свидетелями по-настоящему исторического события — подписания контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске, от проектирования и до финиша. Это наша красноярская мечта, поддержанная президентом России. И для меня оно является, возможно, главным делом жизни. Мы будем строить метро не вчерашнего и не сегодняшнего, а завтрашнего дня", — сказал Усс.

Он отметил, что вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошел термин РСТК — рельсовый скоростной транспортный комплекс. Он предусматривает совмещение экологичных видов транспорта — трамвая и подземной части метрополитена, — для удобства пассажиров. Они смогут проехать через весь город, практически не выходя из вагона.

Для реализации проекта РСТК разрабатывается концепция замены всего трамвайного комплекса города — речь идет об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до микрорайона Солнечный и правобережья Красноярска. Проект оценивается в сумму 23,1 миллиарда рублей рублей.