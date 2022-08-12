МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Nouverlair откроет 17 августа рейс из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис). Об этом сообщила управляющая аэропортом "Пулково" ООО "Воздушные ворота Северной столицы". В Аэрофлоте обсудили переход на отечественную систему бронирования билетов

"Семнадцатого августа из аэропорта Пулково авиакомпания Nouverlair запустит прямой рейс в Тунис… Монастир – воздушные ворота в Тунис для туристов со всего мира. Морской курорт знаменит своими пляжами, центрами талассотерапии, древними крепостями и мечетями", — отметили в компании, добавив, что воздушное судно Airbus A320 вместимостью до 177 пассажиров будет выполнять рейсы еженедельно во вторник и пятницу.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.