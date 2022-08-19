МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. УП "Ташкентский метрополитен" планирует закупить еще 14 составов вагонов в России для обновления своего парка, сообщает предприятие в пятницу. Власти Красноярска сообщили, когда в городе начнет строиться метро

"В целях дальнейшего сокращения интервалов планируется закупка 14 новых подвижных составов современного типа производства АО "Метровагонмаш" Российской Федерации", — говорится в сообщении в Telegram-канале Ташкентского метрополитена. Сроки поставок не указаны.

В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.

Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.

Протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра. Самая новая, Сергелийская надземная линия с пятью станциями протяженностью семь километров была построена в декабре 2020 года. В ноябре 2021 года правительство страны утвердило ТЭО проекта кольцевой надземной линии метро протяженностью почти 26 километров и стоимостью 317 миллионов долларов.