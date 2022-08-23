МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи, которое ранее было приостановлено из-за технического обслуживания на судах "Грифон" и "Комета", возобновят до 30 августа. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор "ВодоходЪ-Экспресс" Михаил Антошин. В Шотландии запустили крупнейшую морскую ветряную электростанцию

Ранее сообщалось, что все рейсы компании и продажа билетов приостановлены до 24 августа в связи с техобслуживанием и планово-предупредительным ремонтом на судах "Комета" и "Грифон". По словам Антошина, работы на "Комете" по очистке подводной части судна от обрастания планктоном завершены, проводится полировка крыльев и гребных винтов. К заключительному этапу подводятся работы и на судне "Грифон".

"Плановая дата выхода теплохода "Комета" на линию – 25 августа 2022 года. На ПК "Грифон" завершаются работы по обслуживанию систем двигателей, плановая дата выхода катамарана на линию – 30 августа 2022 года", — отметил гендиректор "ВодоходЪ-Экспресс".

По его словам, на сроки восстановительных работ повлияли сложная доставка необходимых комплектующих и транспортировка специалистов к месту ремонта. При этом, по мнению Антошина, проведённые плановые работы улучшат ходовые качества судов, повлияют на их маневрирование и скорость, необходимую для интенсивной и безопасной эксплуатации плавсредств в период бархатного сезона.

Компания "ВодоходЪ —экспресс" на сегодняшний день является основным перевозчиком пассажиров морских рейсов по маршруту "Новороссийск – Геленджик – Сочи". Во владении компании находятся пассажирский скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.