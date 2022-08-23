МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ростуризм намерен в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. Ростуризм и власти Дагестана создадут морской курорт на Каспии

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ Ростуризма "Опоре России" сообщила, что ведомство в августе начнет оформление субсидий на возмещение туроператорам затрат, которые они понесли при вывозе туристов из-за рубежа весной этого года в связи с геополитической обстановкой.

"Сбор заявок от туроператоров на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Ростуризм рассчитывает начать предоставление поддержки в рамках этой меры в октябре. Компенсация части затрат туроператорам позволит поддержать занятость в отрасли, а также устойчивость рынка, чтобы туристические компании выполняли свои обязательства перед туристами", — сказано в релизе.

В конце мая пресс-служба правительства сообщила, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз российских туристов из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.