МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Ростуризму и Минтрансу совместно с РЖД проработать вопрос обеспечения доступности железнодорожных перевозок, в том числе перевозок пассажиров, организованных туроператорами на чартерных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Мишустин утвердил господдержку для компаний, принявших в штат безработных

Мишустин в середине августа после совещания в Горно-Алтайске по развитию туризма говорил, что идея включить железнодорожные перевозки в действующую внутреннюю чартерную авиапрограмму очень интересная и важная, и обещал поручить ее проработать.

"До 12 сентября Ростуризму и Минтрансу вместе с РЖД необходимо проработать вопрос по обеспечению доступности внутренних перевозок железнодорожным транспортом (в том числе перевозок пассажиров, организованных туроператорами)", — говорится в сообщении кабмина.