МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил восьми судам с продовольствием выйти в пятницу из украинских портов, как это предусмотрено "продуктовой сделкой", сообщает СКЦ. С Украины разрешили выход еще трех судов в рамках продуктовой сделки

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (2 сентября – ред.) восьми судов, перевозящих в общей сложности 158 075 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении СКЦ.

Сухогруз Nord Virgo повезет из Южного в Китай 62 340 тонн кукурузы.

Судно Stella GS с 30300 тонн кукурузы на борту пойдет из Одессы в Хайфу.

Корабль Katsuyama пойдет из Черноморска в Индию с 21 000 тонн подсолнечного масла. Судно Мавка повезет из Черноморска Румынию 12 500 тонн подсолнечного масла. Корабль FULMAR S пойдет из ​​Южного в болгарскую Варну с 9 835 тоннами подсолнечного жмыха на борту. Судно SPRING пойдет из Черноморска в турецкий Искандарун и доставит 8500 тонн пшеницы. Canga Star доставит из Черноморска во Францию 7000 тонн рапса.

Корабль Мубариз Ибрагимов доставит из ​​Одессы в турецкий Текирдаг 6600 тонн подсолнечного масла.

Кроме того, в пятницу ожидается отправка еще одного судна, рейс которого был задержан. Речь идет о сухогрузе "Афанасий Матюшенко". Он пойдет из Черноморска в турецкий Текирдаг с 3000 тонн пшеницы.

По состоянию на 1 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов в рамках "продуктовой сделки", составляет 1 677 396 тонн. Всего на данный момент разрешено движение 146 рейсам (78 в направлении украинских портов и 68 из украинских портов).